Assessora Puglia, stop protesta disabili, non è accoglibile

(ANSA) - BARI, 15 LUG - "I disabili" in protesta a Bari "sono stati ascoltati più volte, da me e dai segretari di Emiliano, hanno avuto tutta l'attenzione. Il presidente sta interloquendo con la prefettura e con la questura perché non possiamo permettere che qualcuno si senta male". Lo ha detto l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, durante una diretta su facebook per replicare al gruppo di disabili che da tre giorni protesta sul lungomare di Bari, davanti alla presidenza della Regione. "La loro richiesta non è accoglibile - prosegue Barone - perché pretendono che nell'arco di qualche giorno venga fatta una variazione di bilancio nell'assestamento che non si può fare dalla sera alla mattina. Il confronto vero lo avremo il 22 luglio con tutte le associazioni, con la giusta attenzione e lucidità. Il contributo Covid - garantisce - non verrà tolto, in Puglia diamo 800 euro al mese, molto di più di altre regioni e continueremo a farlo. Non date credito a chi dice bugie". Poi l'appello: "Chiedo ai manifestanti di tornare a casa, perché non è possibile fare una variazione di bilancio in poche ore. Serve anche rispetto delle sedi istituzionali".

(ANSA).