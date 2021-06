'La Cura è la Cultura', in Salento anche Pennac e Sangiorgi

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Sarà lo scrittore francese Daniel Pennac il primo ospite de 'La Cura è la Cultura', settima edizione del festival letterario 'Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto', che fino a settembre animerà l'estate salentina, da Lecce al Capo di Leuca. Mercoledì 23 giugno a Santa Maria di Leuca (ore 19 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su 'festivalarmonia.it'), Pennac terrà un intervento sulla trasposizione teatrale dei suoi testi letterari.

Tra gli altri appuntamenti in programma, dal 15 al 18 luglio a Presicce-Acquarica, il festival proporrà i romanzi di nove tra i finalisti e semifinalisti della 75esima edizione del Premio Strega. Tra i primi: Edith Bruck, già vincitrice del Premio Strega Giovani, Giulia Caminito, Emanuele Trevi, Donatella Di Pietrantonio; tra i semifinalisti: Maria Grazia Calandrone, Lisa Ginzburg, Daniele Petruccioli, Alice Urciuolo, Roberto Venturini. Armonia accoglierà Giuliano Sangiorgi che (sabato 17 luglio) presenterà il suo secondo romanzo "Il tempo di un lento", appena uscito per Einaudi.

Ospiti anche Nicola Lagioia (venerdì 16), Stefano Petrocchi, Elena Rausa, Giacomo Lariccia e Paolo Giordano (domenica 18).

Da luglio e a settembre, per la sezione 'Armonia Estate', tra Porto Cesareo e Tuglie saranno presenti Gabriella Genisi, Giovanni Impastato, Pinuccio e Franco Arminio. Ad agosto e settembre, infine, Palazzo Comi a Lucugnano ospiterà "Genius Loci", due focus sull'editoria salentina per rendere omaggio al poeta Girolamo Comi e al suo Spirito d'Armonia, che da sette anni ispira l'organizzazione del festival. (ANSA).