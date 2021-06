Covid: in Puglia 106 casi e quattro morti

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Oggi venerdì 18 giugno in Puglia sono stati registrati 106 casi positivi su 6.893 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,5%, in leggerissima risalita. I nuovi positivi sono 25 in provincia di Brindisi, 23 in provincia di Bari, 20 in provincia di Taranto, 19 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 7 nella provincia Bat, 1 caso di residenza non nota, 1 residente fuori regione riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 4 decessi: 2 nel Leccese e uno ciascuno nel Brindisino e nel Foggiano.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.603.966 test e sono 236.813 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.757 e sono 9.343 i casi attualmente positivi. (ANSA).