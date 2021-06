Covid: Gimbe, in Puglia rallenta calo contagi, -5,3%

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Rallenta la frenata della pandemia Covid-19 in Puglia, nella settimana dal 9 al 15 giugno, infatti, secondo il rapporto della fondazione Gimbe, c'è stato un calo dei nuovi contagi rispetto a sette giorni prima ma è stato molto contenuto, solo -5,3%. Tuttavia, tutti gli indicatori continuano ad essere in miglioramento, ad esempio i "casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti" è sceso a 286, comunque superiore alla media italiana che è pari a 178. Sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid-19. Gimbe, però, evidenzia anche un forte calo dei tamponi processati: in Puglia, la media giornaliera di persone testate ogni 100.000 abitanti dal 12 maggio-15 giugno è pari a 46, la media italiana è di 107.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il 26,3% della popolazione è stata completamente immunizzata, il 52,2% ha invece ricevuto almeno la prima dose. (ANSA).