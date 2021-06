Petruzzelli: il 18/6 concerto di Lucas e Arthur Jussen

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Venerdì 18 giugno alle 20.00 il maestro Giampaolo Pretto dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solisti d'eccezione Lucas e Arthur Jussen (pianoforti). In programma: Concerto per due pianoforti e orchestra, in Mi bemolle maggiore, KV 365 di Wolfgang Amadeus Mozart e Serenata n. 9, in Re maggiore, KV 320, "Posthorn" di Wolfgang Amadeus Mozart. I pianisti Lucas e Arthur Jussen sono nati a Hilversum, dove hanno seguito le prime lezioni di pianoforte, si sono dimostrati subito grandi talenti. Sono artisti esclusivi di Deutsche Grammophon dal 2010, e il loro album di debutto dedicato a lavori di Beethoven è diventato disco di platino e ha vinto l'Edison Klassiek Audience Award.

Giampaolo Pretto è noto ed apprezzato sulla scena internazionale in qualità di solista, camerista, primo flauto e direttore d'orchestra. (ANSA).