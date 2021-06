Va a casa zii in bici e viene travolto da auto, muore 13enne

(ANSA) - BRINDISI, 15 GIU - Un ragazzino di 13 anni, ne avrebbe compiuti 14 a luglio, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre andava in bici a casa degli zii, in campagna.

L'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto alle 18.30, in provincia di Brindisi, sulla strada provinciale che collega Crovigno a San Vito. La giovane vittima era di Carvigno.

L'uomo a bordo dell'auto che l'ha travolto, un 40enne, si è fermato a prestare soccorso e il 13enne è stato trasportato in ospedale dove però è morto. Il conducente dell'auto sarà sottoposto ad alcol e drug test. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Carovigno. (ANSA).