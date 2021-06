Sanità: Capone, in Salento nuovo macchinario per interventi

(ANSA) - BARI, 14 GIU - All'ospedale Ferrari di Casarano (Lecce), nel reparto di Chirurgia, la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, e l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, hanno inaugurato oggi il nuovo macchinario per interventi chirurgici di precisione che consentirà di perfezionare le procedure mininvasive con alti gradi di precisione. "Un'eccellenza - ha detto Capone - per la chirurgia della parete addominale a Casarano, nel Sud Salento, dove c'è una grande voglia di ripartire. La Regione vuole accompagnare questa ripartenza perché sia foriera del rilancio dell'intera rete ospedaliera del sud Salento che in questi mesi di pandemia ha fatto un grande lavoro per garantire le migliori cure possibili alle nostre comunità. Dopo il fermo obbligato oggi finalmente le nostre strutture ospedaliere hanno ripreso a pieno regime le proprie attività. L'ospedale di Casarano e il reparto di chirurgia si è preparato a farlo nel migliore dei modi, con tecnologie di ultima generazione e professionalità adeguate".

"La ripartenza della sanità regionale post Covid - ha aggiunto l'assessore Lopalco - passa anche attraverso il completamento di progetti che la pandemia aveva necessariamente messo in stand-by. Stamattina abbiamo inaugurato l'avvio di una cardio TAC a Lecce e di una nuova colonna laparoscopica a Casarano.

Segno di un sistema che si attrezza per ripartire con il piede sull'acceleratore". (ANSA).