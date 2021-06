Ex Ilva: legale, "al gip Amara ha risposto ampiamente"

(ANSA) - POTENZA, 10 GIU - L'avvocato Piero Amara "ha risposto ampiamente" al gip Antonello Amodeo, "anche nella non condivisione dell'impianto giuridico dell'ordinanza di custodia cautelare". Lo ha detto l'avvocato difensore, Salvino Mondello, parlando con i giornalisti all'uscita dal carcere di Potenza dove si è tenuto l'interrogatorio di garanzia. "Amara - ha aggiunto Mondello - ha precisato i fatti, come sempre ribadendo la sua collaborazione con la giustizia, che ha fatto in tutte le sedi". (ANSA).