ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia più vaccinati e meno contagi

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Poco meno di un terzo dei pugliesi ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid (30,2%) e sono quasi 1,7 milioni le dosi somministrate: la Puglia è prima nella classifica nazionale per numero di sieri utilizzati, ma adesso i magazzini sono vuoti e si attendono entro stasera le nuove scorte, circa 190mila dosi. Sono 1.194.014 le prime dosi inoculate e 501.113 le seconde dosi. Da domani, dalle 14, sarà possibile prenotare la vaccinazione anti Covid per le classi di età dal 1964 al 1965, cioè per chi ha 57 e 56 anni. Si potranno utilizzare i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Gradualmente, da sabato 15 maggio alle 14, si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967: da lunedì 17 maggio alle 14 i nati dal 1968 al 1969 e da mercoledì 19 maggio, sempre alle 14, i nati dal 1970 al 1971.

Continua anche la possibilità di prenotazione per over 60, sempre tramite sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it, numero verde e farmacie.

Aumenta la popolazione immunizzata, cala la curva dei contagi. Prosegue l'avanzata dei guariti e pertanto si flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. Oggi, su 10.932 tamponi per l'infezione da Coronavirus, sono stati rilevati 615 contagi (5,6%): 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Oggi sono stati registrati, però, 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.188 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test.

Sono 196.496 i pazienti guariti mentre ieri erano 194.784 (+1.712). I casi attualmente positivi sono 41.549 mentre ieri erano 42.682 (-1.133). I pazienti ricoverati sono 1.476 (-66), 161 quelli che si trovano in Intensiva (-7). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 244.233, così suddivisi: 92.964 nella provincia di Bari; 24.291 nella provincia di Bat; 18.504 nella provincia di Brindisi; 43.834 nella provincia di Foggia; 25.170 nella provincia di Lecce; 38.307 nella provincia di Taranto; 783 attribuiti a residenti fuori regione; 380 provincia di residenza non nota.

(ANSA).