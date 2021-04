ANSA-IL-PUNTO/COVID:meno casi in Puglia ma preoccupa scuola

(ANSA) - BARI, 21 APR - Il ritorno in classe sino alla prima media, nonostante l'ordinanza regionale che consente alle famiglie pugliesi di optare la didattica a distanza, ha portato a 1.107 contagi Covid in due settimane (dal 6 al 17 aprile) tra gli studenti e 344 tra il personale scolastico. Numeri che hanno aperto una riflessione nel governo regionale, intenzionato a prolungare almeno sino a metà maggio l'attuale ordinanza. Grazie ad un monitoraggio svolto in tutti gli istituti sono stati segnalati in media circa 550 casi di contagio fra gli studenti e 160 casi tra il personale. In particolare sono risultati positivi, nella settimana 5-10 aprile, 567 studenti e 190 membri del personale scolastico. Nella settimana 12-17 aprile sono risultati positivi 540 studenti e 154 tra il personale scolastico. Il timore è che, in una fase di calo della curva epidemiologica, i contagi nelle scuole possano gettare nuova benzina sul fuoco della pandemia.

Il governatore Michele Emiliano oggi ha anticipato che da lunedì prossimo la Puglia potrebbe passare in zona arancione proprio grazie alla riduzione dei casi. E anche oggi il bollettino quotidiano ha evidenziato una flessione della curva, su 12.937 tamponi sono stati registrati 1.141 contagi (8,8%): 406 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia Bat, 35 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 289 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 25 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. In tutto hanno perso la vita 5.533 persone. Balzo in avanti dei guariti: +1.562. Sono 49.353 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 49.799 (-446). I pazienti ricoverati sono 2.132 mentre ieri erano 2.153 (-21). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 223.136.

La campagna vaccinale, nelle ultime 48 ore, ha subito un rallentamento per via della carenza di dosi: i medici dai famiglia pugliesi sono rimasti senza sieri e hanno inviato una lettera al governatore Michele Emiliano, all'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e ai direttori delle Asl chiedendo se "vi è la disponibilità per effettuare" almeno "i richiami" che sono "da programmare già per i prossimi giorni a favore dei cittadini, ultraottantenni a domicilio, pazienti in assistenza domiciliare". Nel pomeriggio, intanto, Pfizer ha effettuato una nuova consegna, circa 104mila vaccini. (ANSA).