Droga: 4,5 kg di marijuana e hashish nel muro, 2 arresti

(ANSA) - BARI, 20 APR - Avevano nascosto 4,5 chilogrammi di droga in una intercapedine dietro il frigorifero della cucina.

Due persone, un 28enne e un 21enne di Sannicandro di Bari, entrambi noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza e portati in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e anche di detenzione illecita di munizioni per armi comuni da sparo.

I carabinieri hanno suonato a casa del 28enne per la semplice notifica di un atto amministrativo ma, alla loro vista, l'amico 21enne ha iniziato a correre raggiungendo il seminterrato.

Insospettiti da questo comportamento, i militari lo hanno inseguito. Nella stanza al piano interrato hanno visto su un tavolo diverse bustine trasparenti normalmente usate per il confezionamento delle droghe leggere, un bilancino e una scatola di scarpe contenente altre 10 bustine di plastica trasparente con marijuana e hashish. Con l'aiuto di un'unità cinofila hanno fatto una più approfondita perquisizione e hanno scoperto, in un'intercapedine dietro un frigorifero, una borsa con altri 6 panetti di hashish da 500 grammi e 3 buste di marijuana da mezzo chilo, per complessivi 4,5 chili. Sono stati poi trovati una munizione cal. 7,65 e 380 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. (ANSA).