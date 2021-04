Covid: vaccinato il 98,5% del personale Asl Bari

(ANSA) - BARI, 16 APR - Il 98,5 per cento del personale medico della Asl Bari ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid, e solo 14 medici hanno rifiutato la vaccinazione. E' quanto emerge dal report del servizio Sorveglianza sanitaria aziendale che ha raccolto i dati delle adesioni alla vaccinazione da parte degli operatori sanitari, tra cui medici, dirigenti sanitari e infermieri in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali della Asl. Su 9 mila dipendenti, sono attualmente 300 quelli non ancora vaccinati, la maggior parte dei quali per motivi di salute, compreso la patologia da Covid, per maternità e allattamento.

"La percentuale di partecipazione alla campagna di immunizzazione tra i nostri operatori è stata sorprendente e molto elevata - spiega il dg Antonio Sanguedolce - solo una minima parte ha rifiutato la vaccinazione, ma si tratta di un dato che non compromette la qualità della assistenza, al contrario ospedali e ambulatori sono adesso in sicurezza".

"Soltanto 14 medici, di cui 5 ospedalieri, hanno rifiutato la vaccinazione" spiega Franco Polemio, direttore del servizio Sorveglianza sanitaria della Asl. "Bisogna promuovere la vaccinazione - dice - considerando anche il drastico calo di circolazione del virus negli ambienti sanitari e di conseguenza la riduzione di casi positivi". All'ospedale San Paolo, per esempio, da ottobre a dicembre 2020, prima dunque dell'avvio della campagna vaccinale, si sono registrati 94 casi di positività, da gennaio a marzo 2021 si sono verificati 6 contagi. (ANSA).