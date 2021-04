Porti:in scali pugliesi ok a progetti per 27 milioni di euro

(ANSA) - BARI, 15 APR - L'Autorità di sistema portale del mare Adriatico meridionale si aggiudica in via definitiva finanziamenti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per quasi 27 milioni di euro, nell'ambito del Pac (Programma di Azione e Coesione complementare al Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020), per progetti di digitalizzazione della logistica e di cold ironing.

Il primo progetto è stato ammesso a finanziamento al 100% dell'importo previsto (4,7 milioni di euro). Prevede l'evoluzione della piattaforma Gaia a supporto della interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale, estendendola a tutti e cinque i porti del sistema. In particolare, verrà potenziato il Pcs Gaia e sviluppato lo Sportello Unico Amministrativo, con integrazione diretta delle soluzioni Spid e PagoPa. Si effettuerà anche l'estensione della cooperazione applicativa con il sistema doganale Aida a tutti i porti del sistema, attraverso la realizzazione di varchi intelligenti per il tracciamento logistico della merce, il potenziamento del sistema di videosorveglianza a supporto della security portuale e l'attivazione, in tutti i porti, di reti Wi-Fi a disposizione dei passeggeri in transito e degli operatori portuali.

Il secondo progetto, Green ports, finanziato un importo pari ad oltre 22 milioni di euro, prevede lavori di realizzazione dei sistemi di coldi ironing nei porti di Bari e Brindisi per la diminuzione delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico. E' prevista, inoltre, la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica a parziale copertura del fabbisogno energetico derivante dall'attivazione dei sistemi di cold ironing. (ANSA).