Vaccini: Lopalco, in Puglia siamo a punto di svolta

(ANSA) - BARI, 09 APR - "Siamo ad un momento di svolta" sulla campagna vaccinale anti Covid in Puglia: lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione, Pierluigi Lopalco, ascoltato in III commissione consiliare per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso. Lopalco ha spiegato che sono state fatte "oltre 8mila vaccinazioni dai medici di medicina generale" e ha confermato che da "lunedì partirà la vaccinazione dei 74-79enni non affetti da particolari patologie, per passare alle altre dal 24 aprile". (ANSA).