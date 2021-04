In Puglia seconda dose AstraZeneca a prescindere da età

(ANSA) - BARI, 08 APR - In Puglia "chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca, come da indicazioni del ministero, avrà la seconda dose dello stesso vaccino, a prescindere dall'età". Lo chiarisce all'ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. In Puglia, ad oggi, sono 140.182 le dosi di AstraZeneca somministrate: questo siero è stato inoculato in prevalenza a docenti e forze dell'ordine, con una età media intorno ai 50 anni circa. Esclusa, al momento, la possibilità per il singolo di scegliere per un vaccino diverso.

"La vaccinazione degli over 60 - prosegue Lopalco - sarà condotta utilizzando AstraZeneca in tutte le categorie, a meno che non si tratti di pazienti con elevato livello di fragilità, i cosiddetti ultra fragili, per cui è indicato il vaccino mRNA".

In Puglia, finora, fragili e ultra fragili sono stati vaccinati infatti con Pfizer e Moderna. (ANSA).