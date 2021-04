Vaccini: dosi Pfizer a pazienti oncologici Policlinico Bari

(ANSA) - BARI, 08 APR - E' partita ieri la somministrazione dei vaccini anti Covid ai pazienti oncologici ricoverati nei reparti del Policlinico di Bari. La squadra composta da medici e infermieri, sulla base delle indicazioni ricevute dalle unità operative, ha raggiunto i degenti allettati in stanza e ha provveduto, dopo la firma del consenso, alla somministrazione della dose del vaccino Pfizer-Biontech.

Sono già 20 i pazienti ricoverati nei reparti di Neurochiurgia, Urologia e Chirurgia con patologie oncologiche che hanno avuto la prima dose. Le somministrazioni in corsia proseguiranno nei prossimi giorni per i malati in condizioni critiche e con patologie oncologiche. Negli ambulatori, invece, sono programmate le sedute vaccinali dei soggetti con tumore in attesa di intervento chirurgico e delle persone in chemioterapia in cura al Policlinico. (ANSA).