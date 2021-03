Scuola:Emiliano si fa inserire in chat genitori'dialoghiamo'

(ANSA) - BARI, 26 MAR - In Puglia i contagi non accennano a diminuire e il presidente Michele Emiliano ha deciso di chiedere direttamente alle famiglie se pensano sia meglio tornare a scuola in presenza, dal 7 aprile, anche se la regione dovesse rimanere in zona rossa. E lo ha fatto chiedendo loro di essere inserito nelle chat WhatsApp dei genitori per avere un confronto diretto. "Vorrei conoscere le vostre opinioni sulla opportunità di riprendere la didattica in presenza a partire dal 7 aprile anche se rimanessimo in zona rossa", si legge nel messaggio del presidente che continua: "Potreste costituire gruppi di famiglie per estendere questa consultazione? Siete autorizzati a inserirmi nei gruppi per gestire meglio il dialogo". La proposta è stata accolta con entusiasmo al punto che in poche ore i gruppi sono diventati diverse decine. La principale preoccupazione che emerge da tutti i gruppi di genitori - a quanto si apprende - è di conservare la possibilità di scegliere la Dad come opzione. (ANSA).