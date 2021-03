Cinema: torna 'Festival nelle scuole' da 27/3,ospite Vendola

(ANSA) - BARI, 26 MAR - Ritorna l'iniziativa 'Festival nelle scuole' che quest'anno sarà fruibile esclusivamente online nei mesi di aprile e maggio con una rassegna di film selezionati dal Festival del Cinema Europeo con l'intento di valorizzare la funzione formativa del cinema, rendendo partecipi gli studenti al termine delle proiezioni a dibattiti in streaming che alimentino lo scambio di idee su problematiche attuali.

L'anteprima di 'Festival nelle Scuole' si terrà sabato 27 marzo con gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Oriani - L. Tandoi" di Corato: in programma il film 'Qualcosa nell'aria' di Olivier Assayas, introdotto da Alberto La Monica (direttore del Festival del Cinema Europeo), cui seguirà un dibattito sul tema del Sessantotto con l'intervento dell'ex governatore pugliese Nichi Vendola.

Le proiezioni dei film si svolgeranno sulla piattaforma del Festival del Cinema Europeo 'ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com' e saranno arricchite da un incontro con un ospite d'eccezione. Il costo di partecipazione riservato agli studenti è di 2 euro a persona, con diritto alla visione di un film ed alla partecipazione al dibattito con l'ospite presente.

Grazie al contributo dell'amministrazione comunale di Corato, la fruizione per gli studenti di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado sarà a titolo gratuito. (ANSA).