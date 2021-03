Covid: Decaro, restrizioni e vaccini contro collasso Paese

(ANSA) - BARI, 10 MAR - "Restrizioni e vaccini" sono "l'unica soluzione per evitare la terza ondata e il collasso del Paese".

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, spiegando che "la situazione sanitaria che emerge dai dati delle ultime ore, impone provvedimenti ancora più restrittivi". "Dobbiamo evitare - dice - di essere travolti dalla terza ondata. All'ennesimo sforzo che chiediamo ai cittadini deve corrisponderne un altro molto più grande da parte di tutte le istituzioni e le categorie impegnate nella campagna vaccinale Non è possibile continuare con questo approccio.

Dobbiamo accelerare e lo dobbiamo fare ora".

Per questo, Decaro ha chiesto al prefetto di convocare un Comitato metropolitano "perché noi sindaci della terra di Bari - dice - intendiamo intervenire con chiusure serali su scala metropolitana attraverso una serie di provvedimenti che impongono il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura totale dopo le 19 di tutte le attività commerciali".