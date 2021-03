Expo Dubai: regista Salvatores racconterà bellezze Puglia

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Sarà il regista premio Oscar Gabriele Salvatores a raccontare ai visitatori del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai la Regione Puglia che da oggi, insieme alle altre Regioni aderenti al progetto, e in collaborazione con Puglia Sviluppo, comincia il suo cammino verso l'evento di quest'anno. A Salvatores - scelto da una commissione presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi - è affidato il compito di narrare la bellezza del Paese evocata sin dal titolo della partecipazione italiana, "La Bellezza unisce le Persone", che a sua volta declina il claim di Expo Dubai "Connettere le menti, creare il futuro".

"Siamo orgogliosi che il racconto della Puglia sia affidato alla capacità narrativa di Salvatores - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - le sue immagini sapranno unire bellezza del territorio e lavoro dell'uomo che di quella bellezza è tra gli artefici. Questa promozione della Puglia in una vetrina come l'Expo di Dubai è un'occasione preziosa di valorizzazione in un momento in cui la Puglia e l'Italia tutta sarà impegnata nella ripartenza".

"La Puglia - ha aggiunto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci - ha scelto di essere presente all'evento per due settimane: quella dedicata allo spazio (dal 17 al 23 ottobre) e quella che ha come tema l'acqua (dal 20 al 26 marzo). Come è emerso anche nella conferenza stampa di oggi, le ricadute economiche di questa partecipazione anche in termini di attrazione degli investimenti dal Medio Oriente saranno davvero rilevanti per il nostro Paese e per la Puglia. Essere nel Padiglione Italia al primo grande evento post pandemia è per la Puglia un'opportunità imperdibile".

Nelle prossime settimane lo sguardo del regista premio Oscar, con la produzione di Indiana Production, attraverserà le Regioni che hanno aderito al progetto, realizzando riprese che verranno poi editate e infine proposte per l'intera durata del semestre espositivo ai visitatori del Padiglione Italia. "Credo che la bellezza, l'arte e anche se vogliamo il piacere della vita che l'Italia sa ben fornire ed esportare possano veramente aiutare a cambiare il mondo", ha affermato Gabriele Salvatores. (ANSA).