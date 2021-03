Tartaruga salvata da diportista, affidata a centro recupero

(ANSA) - BRINDISI, 08 MAR - Una tartaruga caretta caretta in difficoltà, perché denutrita, è salvata da un diportista e poi affidata alle cure dei militari della Capitaneria di porto, in località Torre Capo Cavallo a Brindisi. L'esemplare è stato recuperato e portato sulla barca dallo stesso conducente della barca, poi sono intervenuti gli uomini della guardia costiera e gli esperti del servizio veterinario. E' stato appurato che la tartaruga, con un carapace di 70 centimetri, era di sesso maschile. E' stata condotta al centro di recupero di Torre Guaceto per essere sottoposta a tutti i trattamenti del caso, prima del successivo rilascio in mare che avverrà solo quando le condizioni di salute saranno ottimali. (ANSA).