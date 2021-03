8 marzo: omaggio della Petruzzelli Swing Orchestra

(ANSA) - BARI, 05 MAR - Lunedì 8 marzo alle 20.30 la Fondazione renderà omaggio al pubblico femminile con un concerto della Petruzzelli Swing Orchestra.

L'organico è frutto di un progetto ad hoc, nasce da una costola dell'Orchestra del Teatro e si è esibito al Petruzzelli "in presenza", prima della pandemia, registrando sempre il sold out in tutte le date.

Il concerto propone un repertorio robusto ed un sound definito con alla voce Francesco Tritto, autore degli assoli di trombone e degli arrangiamenti e, guest star, il clarinetto solista Francesco Manfredi.

In programma: In cerca di te (Sciorilli - Testoni), Mille lire al mese (Innocenzi - Sopranzi), Un bacio a mezzanotte (kramer - Garinei - Giovannini), Jazz band (Gualdi), Torpedo Blu (Gaber), La classe degli asini (Larici - Rastelli - Ravasini), When you're smiling (Fisher- Goodwin - Shay), Caravan (Ellington), Mamma mi piace il ritmo (Otto), La pansè (Pisano - Rendine).

Con questo appuntamento la Fondazione Petruzzelli offre un viaggio virtuale nel magnifico repertorio swing, rendendo omaggio alle donne attraverso canzoni che celebrano l'amore con tutta l'energia, la passione e l'ironia tipica di questo travolgente genere musicale.

Il concerto fruibile gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) è realizzato in collaborazione con International Sound e con l'esperto del suono Filippo Lattanzi.

La Petruzzelli Swing Orchestra è composta da: Francesco Tritto (voce, trombone solista, arrangiamenti), Francesco Manfredi (clarinetto solista), Anna Lisa Pisanu (flauto), Elena Sedini (ottavino), Gianluigi Cortecci (oboe), Vito G. Pirulli (clarinetto), Marco Donatelli (fagotto), Damiano Fiore (corno), Paride Canu (corno), Stefano Conti (corno), Giovanni Nicosia (tromba), Massimiliano Campoli (tromba), Gianluigi Schirinzi (tromba), Bartolomeo Mercadante (trombone), Giuseppe Zizzi (trombone). Riccardo Fersini (trombone), Andrea Lollino (pianoforte), Giuseppe Pignatelli (contrabbasso) e Michele Fracchiolla (batteria). (ANSA).