Teatri: successo online di 'Indovina che viene a (s)cena'

(ANSA) - BARI, 22 FEB - 'Indovina chi viene a (s)cena', il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, dopo oltre un mese e mezzo di programmazione teatrale con due spettacoli al giorno online in tutti i fine settimana, ha venduto sino ad oggi circa 17mila biglietti virtuali. Un numero importante - sottolineano gli organizzatori - che dimostra la fame di teatro del pubblico.

Solo nel weekend appena trascorso sono 1.371 i biglietti staccati per assistere alle performance andate in scena da Taranto e Lecce. (ANSA).