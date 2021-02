Come la pandemia cambia la società,se ne parla su 'Salute!'

(ANSA) - BARI, 18 FEB - A un anno dall'inizio della pandemia, scienziati e medici, ricercatori e artisti, educatori, filosofi e antropologi dialogheranno per comprendere meglio quanto sta accadendo: tra gli ospiti di 'Salute!', iniziativa online in programma da lunedì 22 a domenica 28 febbraio, ci sono la virologa Ilaria Capua, il geologo e divulgatore Mario Tozzi, la sociolinguista Vera Gheno, lo psicoterapeuta Alberto Pellai, lo scrittore Daniele Mencarelli e il fotoreporter Sergio Ramazzotti.

È possibile seguire 'Salute!' in diretta zoom o sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva.

Lunedì 22 febbraio alle 18.30 si comincia con 'L'infanzia Reclusa': dialogano il primario di neonatologia del Policlinico di Bari Nicola Laforgia e Alberto Pellai, partendo da 'Mentre la tempesta colpiva forte', ultima pubblicazione di Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, che indaga l'evoluzione che l'avvento del Covid19 ha imposto ai rapporti famigliari, provando a rilevarne gli aspetti positivi, senza rinunciare alle problematicità causate dalla crisi.

Martedì 23 febbraio, alle 18.30, 'Il Paradosso dell'Impazienza': dialogano il primario di Radioterapia del Perrino di Brindisi Maurizio Portaluri e l'avvocato e vicepresidente di Universo Salute Luca Vigilante. Mercoledì 24 febbraio, ore 18.30, 'Benedetta Fragilità', con la pedagogista Antonia Chiara Scardicchio e l'antropologo Felice Di Lernia.

