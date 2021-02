Petruzzelli:giovedì primo appuntamento di Aus Italien

(ANSA) - BARI, 09 FEB - Giovedì 11 febbraio alle 20.30 si apre in streaming la rassegna "Aus Italien" istantanee musicali di otto compositori italiani", del Teatro Petruzzelli con la presenza di Salvatore Sciarrino, autore delle musiche del concerto inaugurale. Condurrà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli il maestro Marco Angius.

Nella sezione Aus Italien, sul sito www.fondazionepetruzzelli.it sarà possibile scaricare gratuitamente il programma di sala del concerto, con i saggi dedicati alla rassegna e realizzati dal musicologo Gianluigi Mattietti.

Lo streaming del concerto proporrà al pubblico un interessante contenuto speciale: una conversazione di approfondimento, girata nel teatro, con video intervista al compositore Salvatore Sciarrino e al direttore d'orchestra Marco Angius, a cura del critico musicale Fiorella Sassanelli. Il programma musicale propone l'esecuzione di tre composizioni di Scarrino: Preludio all'Adagietto (messaggio raccolto da Puccini per Mahler), per orchestra, (2019), Autoritratto nella notte, per orchestra, (1982) e Languire a Palermo (Wagner melodie ultime), per orchestra, (2018).

La rassegna prende il nome dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss ed è dedicata a otto compositori italiani di fama internazionale che saranno presenti al Petruzzelli: Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, Pasquale Corrado, Carlo Boccadoro, Michele dall'Ongaro, Caterina di Cecca, Luca Francesconi e Silvia Colasanti.

Gli appuntamenti, fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) sono realizzati in collaborazione con International Sound e con l'esperto del suono Filippo Lattanzi. (ANSA).