Covid: 34 morti e 1.159 positivi, il 12,3% dei test

(ANSA) - BARI, 28 GEN - Su 9.412 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.159 casi positivi, pari al 12.3% dei test, in salita rispetto al 10,4% di ieri e all'8,4% di martedì. Gli infetti sono 457 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia BAT, 234 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 200 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 34 decessi: 20 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 52.348. (ANSA).