Covid: 32 morti e 401 nuovi positivi in Puglia (10,1% test)

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Ci sono 32 vittime e 401 nuovi casi di infezione al Covid-19 registrati in Puglia su 3.949 test eseguiti. Il tasso di positività è al 10,1%, più basso rispetto all'11,06% di ieri. Il numero di tamponi fatto è più basso del solito come avviene sempre successivamente al week end. Dei nuovi positivi 135 sono in provincia di Foggia, 130 in provincia di Bari, 64 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia BAT, 30 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sedici delle vittime vivevano in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia BAT, 3 in provincia di Taranto e una in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.253.021 test; 59.097 sono i pazienti guariti e 54.382 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 116.511.

