Covid: Polizia controlla 50 persone a Bari,oltre 20 sanzioni

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Nelle ultime ore i poliziotti baresi hanno controllato complessivamente oltre 50 persone e 25 esercizi commerciali per il rispetto delle norme anti-Covid e più di venti cittadini sono stati sanzionati. In dieci sono stati trovati in un circolo privato nel quartiere Libertà mentre giocavano a carte senza indossare le mascherine. Il controllo è stato effettuato dopo una segnalazione al 113 di rumori e vociare intensi. Multato anche un gruppo di persone che stazionava, senza valida giustificazione, in piazza Giulio Cesare, e altri quattro che si aggiravano per le vie della città dopo il coprifuoco, due dei quali trovati con coltello, un 20enne, finito agli arresti domiciliari, e un 16enne denunciato e affidato ai familiari. I due erano a bordo di un ciclomotore e quando hanno visto la Polizia hanno tentato la fuga ma, fermati dopo un breve inseguimento, sono stati sottoposti a controllo e identificati. A seguito di accertamenti, la moto su cui viaggiavano è risultata rubata. Rispondono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e ricettazione. Infine sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid anche due cittadini georgiani che erano stati fermati - e poi denunciati - dopo il furto aggravato in un negozio di abbigliamento nel centro di Bari. (ANSA).