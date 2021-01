Giorno Memoria: Paola Quattrini legge con musica Kurt Weill

(ANSA) - BARI, 22 GEN - Paola Quattrini porta il monologo "Il suono del silenzio" al concerto "Memento" che l'Orchestra sinfonica Metropolitana di Bari, diretta da Vito Clemente, dedica al Mese della Memoria il 23 gennaio, con la sinfonia n.2 di Kurt Weill in streaming alle 20 dal Teatroteam, trasmesso sulla pagina facebook della Città metropolitana (facebook.com/cittametropolitanabari/live).

Il monologo, scritto a quattro mani da Antonietta Cozzoli e Vincenzo Anselmi, è liberamente ispirato al Diario di Anne Frank e rievoca il ricordo di Miep Gies, la donna che permise alla famiglia Frank di rifugiarsi nella soffitta della fabbrica in cui lavorava come segretaria.

Weill compose la Sinfonia n.2 fra il 1933 e il 1934, nel periodo della fuga dalla Germania per l'avvento del regime nazista, con suoni cupi e un finale che però lascia intravedere una speranza futura.

"Sono molto felice di tornare sul palcoscenico per questo monologo così intenso e importante per il Giorno della Memoria", commenta Paola Quattrini, che sarà accompagnata da quaranta musicisti, una formazione che esalta "le sfumature e le emozioni", sottolinea l'attrice, che sarà impegnata a "dare voce a due personaggi, Anna Frank e a colei che ha permesso alla famiglia Frank di trovare rifugio", precisa, auspicando di poter portare il testo "anche nelle scuole, per non dimenticare, davvero, mai".

Francesca Pietroforte, consigliera metropolitana delegata alla Cultura, precisa che questo è il primo dei due concerti organizzati in streaming per l'occasione: il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, è in programma lo spettacolo "La B rovesciata. Il Testamento dell'universo concentrazionario", di Francesco Lotoro, pianista e direttore d'orchestra, che "eseguirà musiche composte all'interno dei campi di concentramento rintracciate attraverso una meticolosa attività di ricerca e di studio". (ANSA).