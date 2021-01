Prima neve in Puglia, imbiancati campi Bat, fiocchi a Bari

(ANSA) - BARI, 16 GEN - I primi fiocchi di neve hanno imbiancato oggi alcune zone della Puglia, dal Foggiano al Barese. Le temperature hanno subito nelle scorse ore un brusco calo sfiorando gli zero gradi in alcune aree interne della Capitanata e nei comuni della Bat, sulla Murgia barese e anche a bassa quota sulla costa adriatica fino al capoluogo pugliese. La neve è caduta, senza posarsi, anche a Bari e nei comuni vicini, come Bitonto e Acquaviva delle Fonti. Più intensa su alcune città murgiane, come Altamura, e nelle zone della Bat verso Castel del Monte.

Il freddo intenso accompagnerà la parte centro-settentrionale della Puglia ancora per un paio di giorni, con neve e vento di tramontana. (ANSA).