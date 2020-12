++ Conte, Ilva diventerà verde, già previsto dal piano ++

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - "Certamente a Taranto ci sarà l'idrogeno, ci siamo ripromessi fin dall'inizio che sarà il progetto più avanzato e più serio di transizione energetica": lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del vertice europeo rispondendo a chi gli chiedeva se all'Ilva di Taranto, destinata ai fondi del Just Transition, si abbandoneranno i combustibili fossili. Conte ha assicurato che il programma dell'accordo prevede che nello stabilimento si abbandoneranno in parte i combustibili fossili, e "man mano diventerà tutto verde", ma "occorre farlo in un arco temporale già previsto dal piano". (ANSA).