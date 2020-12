Migranti: due barche in Salento, arrivate oltre 110 persone

(ANSA) - PORTO CESAREO (LECCE), 06 DIC - Oltre 110 i migranti sono stati rintracciati nella notte in Salento in due diverse imbarcazioni arrivate lungo il litorale ionico, sferzato in queste ore da forti venti di burrasca. Un primo gruppo di 55 giovani, tutti uomini di nazionalità egiziana, sono stati trovati dai Carabinieri mentre camminavano scalzi e con i vestiti bagnati sulla strada in località Torre Castiglione di Porto Cesareo, nel Leccese. Tra loro, anche 20 minori. Uno dei migranti ha raccontato che la barca a vela su cui viaggiavano è rimasta spiaggiata lungo l'arenile. Tutti sono stati provvisoriamente sistemati in una struttura di ristorazione abbandonata, soccorsi dai volontari della Croce Rossa con coperte e indumenti asciutti.

E' inoltre scattato il recupero, con le condizioni meteomarine tutt'ora difficili, per 62 pakistani, nel quale sono impegnati tre mezzi della Capitaneria di Porto di Gallipoli nei pressi del porticciolo di Torre San Giovanni, marina di Ugento.

Una volta soccorsi, sono destinati prima al porto di Gallipoli per le procedure di identificazione e poi al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. (ANSA).