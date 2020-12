Usura: 8 arresti a Taranto, anche 72enne

(ANSA) - TARANTO, 04 DIC - Una donna di 72 anni sarebbe stata a capo di una presunta associazione per delinquere finalizzata all'usura e all'esercizio abusivo di attività finanziaria. Il gruppo criminale è stato smantellato oggi dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto, che ha notificato 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari.

Oltre alla 72enne altre quattro donne - secondo l'accusa - avevano un ruolo attivo nell'organizzazione che avrebbe operato per circa sette anni ricavando dall'illecita attività più di 300mila euro. (ANSA).