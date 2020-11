Covid: in Puglia occupato 44% posti letto terapia intensiva

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva Covid in Puglia è arrivato al 44%, sopra la media nazionale di un punto percentuale. E' quanto emerge dal rapporto di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 27 novembre. Per quanto riguarda, invece, i posti letto Covid di "area non critica", come malattie infettive e pneumologia, il tasso di occupazione è pari al 50%, in linea con la media nazionale ma in aumento rispetto a sette giorni fa, quando era fermo al 44%. (ANSA).