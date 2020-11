Calcio: Bari; De Laurentiis,peccato con Ternana senza tifosi

(ANSA) - BARI, 13 NOV - "Domenica arriva la capolista Ternana ed il grande rammarico sarà vivere questo appuntamento senza i nostri tifosi. Me lo sogno la notte il nostro stadio con il pubblico": il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, intervenendo sui canali ufficiali del club, ha commentato il clima verso la grande sfida d'alta quota del girone C, lo scontro diretto per la promozione contro gli umbri. "Mi dispiace da morire arrivare ad uno scontro diretto, ad un appuntamento così bello, senza i tifosi. Sono certo sarebbero stati tantissimi, non faccio fatica a pensare ad un record per la categoria", ha aggiunto. Poi una battuta sulla condizione della squadra: "A livello di concentrazione - ha puntualizzato - giocando di continuo, c'è poco tempo per uscire da una partita e prepararne un'altra. Sono tutti molto concentrati ed in questo ha aiutato la vittoria di mercoledì, una vittoria del gruppo. I ragazzi stanno vivendo in maniera giusta il momento, con energia ed entusiasmo". In merito alla crisi Covid, De Laurentiis ha detto anche di avere timori per "le voci di stop al campionato".

