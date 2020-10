Covid: flessione in Puglia con 716 nuovi casi; 7 i decessi

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Oggi in Puglia si registrano 716 nuovi casi di Coronavirus su 7.083 test analizzati. I decessi sono sette.

Oggi, dunque, si segnala una flessione di nuovi positivi rispetto ai 772 casi che ieri sono stati rilevati su un campione più limitato, ovvero 6.437 test. Anche il numero dei decessi è sceso rispetto ai 13 di ieri.

I 716 nuovi positivi rilevati oggi sono 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto. Un caso è attribuito a residente fuori regione, di un altro non si conosce la provincia. I 7 decessi sono avvenuti 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 544.675 test.

Sono 6361 i pazienti guariti; 10.002 i casi attualmente positivi. (ANSA).