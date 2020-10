Covid: 321 positivi oggi in Puglia, 4 decessi

(ANSA) - BARI, 19 OTT - Su 2446 test eseguiti oggi in Puglia per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 321 casi positivi. Ieri i casi positivi erano stati 301 a fronte di un numero assai più alto di tamponi: 4.633.

I 321 nuovi casi sono così ripartiti: 165 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia residenza non nota.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. (ANSA).