Mittal:sindacati convocati,fine presidio

(ANSA) - TARANTO, 22 SET - Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha convocato al Mise per le 17 di domani i sindacati per fare il punto sulla vertenza ex Ilva, rispondendo in tal modo alle richieste di Fim, Fiom, Uilm e Usb che sollecitavano un incontro. Lo si apprende da fonti sindacali. Viene dunque rimosso al momento il presidio davanti alla portineria C e ai varchi est e ovest che dalle 7 di questa mattina stava impedendo il passaggio delle merci. I sindacati si erano autoconvocati per giovedì mattina a Palazzo Chigi, ma la prosecuzione delle iniziative di mobilitazione dipenderà dall'esito del vertice di domani con Patuanelli. (ANSA).