A.Mittal: presidio e blocco a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 22 SET - E' cominciata alle 7 l'iniziativa di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, con il presidio davanti alla portineria C e il blocco delle merci ai varchi magazzino e ovest, contro il massiccio ricorso alla cassa integrazione, le problematiche di sicurezza e la mancanza di risposte sul futuro dello stabilimento.

La protesta è stata indetta da Fim, Fiom, Uilm e Usb. Per giovedì è previsto uno sciopero di 24 ore dei dipendenti diretti, dell'appalto e di Ilva in Amministrazione straordinaria, contestualmente a una manifestazione a Roma.

Lavoratori e sindacati si autoconvocheranno nelle vicinanze di Palazzo Chigi per chiedere attenzione da parte del Governo nei confronti della vertenza ArcelorMittal. (ANSA).