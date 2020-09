Exit poll: Puglia, testa a testa Fitto-Emiliano

(ANSA) - BARI, 21 SET - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all'11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.

Dati sostanzialmente confermati anche dal primo Intentiont poll Tecnè per Mediaset, secondo il quale Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) al 13-17% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 0,5-4,5%. (ANSA).