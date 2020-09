Si fingono giornalisti e non pagano hotel Tremiti,denunciati

(ANSA) - ISOLE TREMITI (FOGGIA), 17 SET - Si sono spacciati per giornalisti per soggiornare gratis in una struttura turistica sull'isola di San Domino alle Tremiti, l'arcipelago che si trova nel Foggiano. È quanto scoperto dai carabinieri che hanno denunciato, per il reato di truffa in concorso, tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti di polizia. A quanto si apprende ad agosto scorso i quattro sin dalla prenotazione avevano fatto intendere di essere giornalisti specializzati nel settore turistico, incaricati di realizzare un servizio dedicato alle Tremiti. Quindi, per circa una settimana, hanno usufruito di vitto, alloggio ed ombrellone, fingendo di effettuare tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese. Ma dopo 5 giorni la sedicente troupe giornalistica ha improvvisamente abbandonato la struttura senza pagare il conto di circa 800 euro. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno identificato e denunciato i quattro foggiani e proposto l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nell'arcipelago.

(ANSA).