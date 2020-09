A.Mittal: sindaco Taranto, 'nuova Cigo? Vergogna, vada via'

(ANSA) - TARANTO, 04 SET - "Noi seminiamo in città ogni giorno buona economia, loro con la scusa del Covid-19 continuano a impoverire le vite dei tarantini. È tutta qui la risposta a cosa deve fare il Governo con il negoziato ex Ilva. Una sola parola per questa ennesima lettera di ArcelorMittal: vergogna.

Anzi due: andatevene". Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci commenta in una nota la nuova richiesta di Cassa integrazione con causale Covid-19 presentata da ArcelorMittal per un massimo di 8147 dipendenti dello stabilimento siderurgico di Taranto dal 14 settembre e per 9 settimane. (ANSA).