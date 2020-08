Sindaco Foggia lascia Forza Italia e passa alla Lega

(ANSA) - FOGGIA, 23 AGO - "Da oggi su questo campanile svetterà la bandiera della Lega". Così il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha annunciato questa mattina, alla presenza del leader nazionale Matteo Salvini, il suo passaggio da Forza Italia al partito del Carroccio. Una decisione maturata dopo la mancata candidatura alle elezioni regionali della cognata, la forzista Michaela Di Donna che ha trovato la strada sbrarrata in tutte le liste del centrodestra compresa Forza Italia. Con il primo cittadino passano alla Lega anche i consiglieri comunali di Foggia Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo e Pasquale Rignanese.

"Dopo 26 anni di militanza in Forza Italia sono costretto a lasciare questo partito dopo l'ennesima umiliazione; non posso continuare a subire le angherie di una classe dirigente di Forza Italia che antepone aspetti particolari ai valori della coerenza e della militanza e del consenso" - ha dichiarato Landella -.

"Forza Italia ha favorito l'ingresso dei campioni del trasformismo rispetto alla militanza e al consenso di cui uno con una situazione giudiziaria particolare", ha concluso.

(ANSA).