Incidenti Bari:7 auto coinvolte,2 feriti

(ANSA) - BARI, 15 AGO - Sette auto sono rimaste coinvolte questa mattina in quattro incidenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro, sulla strada statale 16 'Adriatica' - tra Mola di Bari e Torre a Mare (Bari) - in direzione Foggia. A quanto si apprende sono rimaste ferite due persone in maniera lieve. Dopo un iniziale rallentamento, la circolazione sta tornando alla normalità in direzione nord, mentre in direzione sud si registrano code a causa dell'afflusso verso il mare. Personale del 118 è intervenuto per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente. I rilievi sono stati eseguiti da Polizia e Carabinieri. (ANSA).