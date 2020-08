Meteo Puglia, allerta arancione temporali

(ANSA) - BARI, 06 AGO - Allerta meteo arancione per temporali su tutta la Puglia fino alle ore 20 di venerdì 7 agosto. Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale prevede precipitazioni sparse, persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con moderati quantitativi cumulati e superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d'acqua.

"Si raccomanda alla popolazione - si legge in una nota del Comune di Bari - di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di impegnare zone sottoposte al livello stradale". (ANSA).