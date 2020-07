Bonus nascita di 300 euro al mese da azienda a dipendenti

(ANSA) - BARI, 20 LUG - A ogni lavoratore del gruppo industriale "Plastic Puglia" di Monopoli (Bari) al quale nascerà un figlio sarà garantito oltre a un bonus di seimila euro una tantum (già deciso nel giugno 2019) anche un premio di 300 euro al mese per un anno. Lo ha reso noto Vitantonio Colucci, fondatore e titolare dal 1967 del gruppo, con circa 180 lavoratori, specializzato nell'irrigazione di precisione.

La decisione dell'ulteriore premio in busta paga è stata presa dopo la nascita nel 2020 di tre bambini, figli di dipendenti della "Plastic Puglia". "Ho deciso di istituire questo nuovo bonus - ha sottolineato Colucci - perché noto con rammarico che lo Stato non dedica particolare attenzione al drammatico calo demografico che continua a investire l'Italia".

(ANSA).