Bari: il ds Scala, con la Reggiana un terno al lotto

(ANSA) - BARI, 20 LUG - "Mercoledì sarà un terno al lotto. Le finali vengono decise dagli episodi. Sarà sfida tra due grandi realtà, due società sane e virtuose: entrambe meritano di salire, ma poi sarà solo una a festeggiare. Ci stiamo preparando sapendo questo conta per noi, per la città, per i nostri tifosi": ha presentato così la finale play off di Serie C, per la promozione in B, contro la Reggiana il ds del Bari Matteo Scala, intervenendo su RadioBari. Sulla squadra ha aggiunto: "Stiamo abbastanza bene. Stiamo recuperando dopo una semifinale intensa. Da oggi cominceremo a curare i dettagli in vista della sfida di mercoledì". (ANSA).