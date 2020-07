Tartaruga depone uova in Salento

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Una tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova la notte scorsa in un tratto di spiaggia libera di Lido Marini, nel comune di Ugento, poco lontano da un hotel sul mare dove si sta svolgendo una festa, con luci e musica. E' la terza nidificazione che si registra in una settimana sulla costa ionica salentina.

Ad accorgersi della nidificazione sono stati alcuni ragazzi che erano sull'arenile e la loro segnalazione è stata trasmessa dalla Capitaneria di Porto al Centro recupero Tartarughe marine del Museo di Storia naturale di Calimera (Lecce), che ha subito inviato i suoi operatori. Una volta individuato il nido, lo hanno hanno messo in sicurezza, con l'aiuto del gruppo del 'Sea turtle watcher' di Torre San Giovanni. Il nido sarà monitorato fino alla schiusa delle uova, prevista per metà settembre.

