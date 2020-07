Coronavirus: per secondo giorno la Puglia è Covid free

(ANSA) - BARI, 06 LUG - Per il secondo giorno consecutivo la Puglia è Covid free, su 727 tamponi processati non ci sono nuovi contagi. Non si registrano nemmeno decessi, il numero dei ricoverati scende da 20 a 18, mentre i pugliesi in isolamento domiciliare sono 75. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 188.969 test, 3.898 sono i pazienti guariti, 93 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.533.(ANSA).