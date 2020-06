Petruzzelli: Biscardi riconfermato sovrintendente

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Il maestro Massimo Biscardi è stato riconfermato nella carica di Sovrintendente della Fondazione lirica Petruzzelli e Teatri di Bari dal nuovo Consiglio d'indirizzo della stessa Fondazione, che si è insediato ufficialmente durante la riunione di questo pomeriggio.

Il nuovo Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco di Bari e presidente della Fondazione Antonio Decaro, è composto da Sara Allegretta e Matteo Pertosa (ministero per i Beni e le attività culturali), Corrado Petrocelli (vicepresidente, Comune di Bari), Michele Bollettieri (Regione Puglia), Vito Mormando (Città Metropolitana di Bari). La nomina di Biscardi dovrà ora essere ufficializzata dal ministro per i Beni e le attività culturali.

"Voglio fare i miei auguri di buon lavoro al Consiglio di indirizzo che si è insediato oggi - commenta il presidente Decaro -. Voglio ringraziare i consiglieri che hanno accettato nuovamente di condividere con la città questa avventura e accogliere i nuovi arrivati, certo che sapranno inserirsi perfettamente nei lavori del consiglio che da oggi torna a pieno regime. In questi anni il teatro Petruzzelli ha attraversato momenti difficili, ma la determinazione e il coraggio del consiglio d'indirizzo, uniti alla fiducia e al sostegno dei soci fondatori e al lavoro di tutto il gruppo dirigente, sono state le leve fondamentali per superare le burrasche e raggiungere il porto in sicurezza. Per questo è importante sottolineare il lavoro straordinario portato avanti dal sovrintendente Biscardi, a cui oggi il consiglio ha rinnovato la sua fiducia, e del collegio dei revisori". (ANSA).